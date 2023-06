La squadra VVF è intervenuta tempestivamente recuperando l’uomo che si trovava in buono stato di salute

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Boccea 1417 il nucleo SAF con il nucleo sommozzatori ed una squadra VVF per soccorrere un uomo di 35 anni caduto all’interno di un pozzo non segnalato di circa 16 MT di profondità e largo 1,30 MT e con circa un metro di acqua.



Una volta giunti sul posto il personale VVF ha allestito tutta l’attrezzatura specifica per il recupero della persona, facendo calare un sommozzatore guidato dal personale SAF.

Grazie alla professionalità ed alla tempestività di tutto il personale VVF, il ragazzo, anche se con molte difficoltà dovute alla scarsa larghezza e profondità del pozzo, è stato recuperato in buono stato di salute e consegnato alle cure del 118 per il trasporto in ospedale.



Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

GM