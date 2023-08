L’Estate di Cerveteri si chiude all’insegna della grande comicità con tre grandi artisti al Parco della Legnara

A Cerveteri arrivano Dario Cassini, Paolo Ruffini e Marco Marzocca –

Tre straordinari personaggi dello spettacolo, del teatro e della comicità italiana sono pronti a fare tappa a Cerveteri, per concludere nel migliore dei modi il cartellone dell’Estate Caerite 2023 messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali.

Si tratta di Dario Cassini, Paolo Ruffini e Marco Marzocca: tre spettacoli ad ingresso gratuito, all’interno del Parco della Legnara, con inizio alle ore 21:30 che saranno in scena rispettivamente venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto.

Ad inaugurare il tris di spettacoli, sarà Dario Cassini, comico, attore e cabarettista, reduce dalla partecipazione a Ballando con le Stelle e da tanti programmi di successo. Al centro dello spettacolo, l’universo femminile, che Cassini sviscera nei difetti e nei capricci, come novello vendicatore di fidanzati, mariti e corteggiatori. E’ una comicità di parola la sua, sagace, pungente e di grande efficacia, come dimostrano anche i grandi consensi del pubblico.

Attraverso un linguaggio erudito, ma allo stesso tempo diretto e largamente fruibile, Cassini si diverte ad analizzare non solo le smanie delle donne ma anche le stravaganze e i paradossi legati all’attualità e alla politica, alla tecnologia e ai vizi dei giovani.

Sabato 26 agosto è il turno di Paolo Ruffini. Il 44enne comico e attore livornese, porterà in scena tutto il meglio del suo repertorio, per offrire al pubblico, con la consueta generosità due ore di grande spettacolo. Ruffini non è soltanto un grande artista, ma molto spesso ha dedicato ampie fasi della sua carriera al sociale. Tra le tante attività, il docufilm “PerdutaMente”, incentrato sulla malattia dell’Alzheimer e lo spettacolo UP&Down, uno spettacolo nel quale ha coinvolto ragazzi e ragazze con sindrome di down facendo vivere loro la magica esperienza del palcoscenico. Un’esperienza che lo ha emozionato ed ha emozionato il pubblico di tutta Italia.

Chiude la tre giorni di spettacoli, domenica 27 agosto, Marco Marzocca. L’attore celebre per aver interpretato per undici stagioni Ugo Lombardi in Distretto di Polizia, sarà in scena con il personaggio più amato dagli italiani: il simpatico domestico filippino “Ariel”, con uno spettacolo che sta facendo registrare piazze e arene gremite in tutta Italia.

“Sono davvero soddisfatta di aver potuto inserire all’interno del cartellone degli eventi estivi della nostra città questi tre artisti, con alle spalle una carriera straordinaria fatta di tanti successi e partecipazioni in programmi di punta della televisione italiana – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – volevamo concludere il programma dell’Estate Caerite, che tra teatro e grande musica ci ha regalato tantissime emozioni e numerosi sold-out, anche negli spettacoli che prevedevano il pagamento di un biglietto di ingresso, con tre serate speciali, con degli artisti di fama nazionale e conosciuti dal grande pubblico, che sono certa ci offriranno risate, divertimento e anche spunti di riflessione sulla società di oggi”.