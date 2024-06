Valcanneto, il 5 giugno inaugurazione del “Sentiero dei diritti” –

Valcanneto, il 5 giugno inaugurazione del “Sentiero dei diritti”

Il progetto “Conosciamo il nostro bosco” realizzato da Scuolambiente in collaborazione con Comitato di Zona di Valcanneto si avvia alla conclusione con l’inaugurazione del “Sentiero dei diritti” mercoledì 5 giugno. L’ iniziativa ha visto protagonisti gli studenti delle classi della scuola primaria 5° M e 5° N dell’IC Don Milani di Valcanneto. L’Associazione e il Comitato hanno subito accolto con favore la proposta dell’insegnante Zena Zucchelli di creare due percorsi uno dedicato alla Carta dei Diritti dei Bambini dell’Unicef e l’altro dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco. Per ognuno dei due sentieri i ragazzi hanno preparato una segnaletica a tema che riprende i contenuti ispirati ai diritti e al rispetto e all’amore per la natura. “I ragazzi hanno lavorato con molto impegno tutto l’anno scolastico, guidati dalle insegnanti, hanno studiato e hanno ideato con fantasia e creatività i cartelli che saranno una vera novità per i fruitori del Bosco”. Spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri. Questa proposta ha avuto l’accoglimento e il patrocinio oltre che della Regione Lazio anche dell’Unicef comitato di Roma che mercoledì 5 giugno sarà presente, con il Sindaco Elena Gubetti e il DS Riccardo Agresti, all’inaugurazione del “Sentiero dei diritti”, dedicato appunto ai diritti dei bambini. Un progetto che è stato possibile attuare in virtù del patto di collaborazione stipulato tra l’associazione Scuolambiente, il Comitato di zona Valcanneto e il Comune di Cerveteri proprietario del Bosco, diventato comunale il 9 maggio del 2023. “La realizzazione di questo percorso ha trovato la stretta e preziosa collaborazione del Sindaco Gubetti, dell’Assessore Francesca Appetiti e della Multiservizi Cerite che ringraziamo di cuore” continua la Presidente Cantieri L’inaugurazione avverrà alla presenza delle classi coinvolte dal progetto che avranno così modo di raccontare la loro esperienza e il loro entusiasmo nel realizzare un progetto così importante che resterà nel tempo. “Ringraziamo doverosamente gli amici del CdZ Valcanneto ottimi compagni di cammino, gli esperti ed i volontari di Scuolambiente che hanno seguito durante l’anno scolastico il lavoro dei ragazzi e Settimo e Danilo che hanno materialmente fabbricato i cartelli di legno. Poi naturalmente le classi e le loro insegnanti senza le quali non si sarebbe potuto consolidare l’intento. Infine, un grazie al Gruppo Comunale di Protezione Civile nostri angeli custodi nelle uscite operative nel bosco ed all’ Ufficio Scuola che ha sempre ottimizzato i trasporti degli alunni concedendo un’attenzione speciale. Per noi Scuolambiente è stato un piacere ed un onore vedere realizzato uno dei tanti sogni nel cassetto di noi associazioni del bosco”