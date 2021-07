La manifestazione sportiva si terrà domenica 25. Attesi 300 atleti

Tutto pronto per la “Bracciano Sprint Rank”

Tutto pronto per la “Bracciano Sprint Rank”

Grande partecipazione, sono attesi 300 atleti a Bracciano domenica prossima per la ” Bracciano Sprint Rank, l’evento dedicato al triathlon che vedrà arrivare sportivi da tutta Italia.

La kermesse, dunque, si proietta a raccogliere un ottimo risultato non solo sportivo. L’arrivo di molti partecipati farà si che gli hotel saranno riempiti, una conferma che arriva dalle tante prenotazioni ricevute dalle strutture. E non solo. L’organizzazione grazie al prezioso intervento dell’amministrazione comunale di Bracciano, potrà usufruire di un manto stradale perfetto e la messa in sicurezza del percorso.

Assicurato lo spettacolo visto che nello specchio d’acqua del lago vi saranno molti atleti che nuoteranno per 750 metri, corsa in bici dal lungomare Argenti fino a Vicarello e viceversa per un percorso di 20 km, per finire con la corsa di 5 km.

La manifestazione, quindi, sarà anche una occasione per molti partecipanti di rimanere a Bracciano e visitare le sue bellezze.

<<Lo scenario del lago è suggestivo – spiega Zanetti presidente AGSC – il nostro lavoro insieme a quello del comune di Bracciano sarà fondamentale per offrire ai partecipanti le migliori condizioni per gareggiare nel rispetto delle norme anticovid. L’amministrazione si è attivata con impegno e sacrificio senza farci mancare nulla. Ringrazio la Città Metropolitana, il sindaco Tondinelli, il delegato allo sport Iodice, l’assessore al turismo Testini e tutto il resto dell’amministrazione che ci sta appoggiando in tutto>>.