Il Patron Paris: “Prova coraggiosa, non molleremo fino alla fine”

Serie D, il Ladispoli finalmente conquista i tre punti

Torna al successo il Ladispoli, battuto il Budoni per 2 a 0. Lo scontro diretto si conclude con una battuta di arresto per i bianco azzurri, raggiunti dai tirrenici che si impongono offrendo una prestazione più incisiva degli uomini di Cerbone.

Una gara priva di emozioni nella prima parte ravvivata da un episodio per parte. Al 24′ su angolo di Raimo si inserisce Farris che di testa sfiora il goal del vantaggio. Risponde il Ladispoli con Pesce che coglie un palo da posizione ravvicinata.

Sono questi gli unici episodi di una prima frazione di gioco in cui ha prevalso l’ equlibrio, mentre nel secondo tempo si è visto un Ladispoli con maggiore determinazione su un Budoni apparso spento e inefficiente. La manovra dei padroni di casa produce il vantaggio con Manoni ( 24 st) , lesto a spedire in rete un diagonale davanti alla porta ospite. Cresce il Ladispoli che raddoppia dieci minuti più tardi. Manoni viene atterrato in area, Pesce dagli undici metri mette in cassaforte il risultato. Esulta il Ladispoli, delude il Budoni che ora dovrà ritrovare la via del successo per rialzarsi . A caldo il commento del presidente del Ladispoli Umberto Paris.

“Prova di carattere, è una vittoria che ci dà una grande carica emotiva. Credo ai play out, questa squadra sta crescendo sia nel gioco che nella testa. Anche oggi ha dato dimostrato di avere tanto coraggio e tanta voglia di vincere. Ecco, speranze e fiducia sono armi importanti per arrivare a centrare il nostro obiettivo”.