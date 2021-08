Appuntamento da non perdere questa sera alle 21 a Santa Severa nell’ambito di “Vivi il Castello delle meraviglie”

Santa Severa: questa sera arriva al castello la comicità di Alberto Farina –

Appuntamento da non perdere questa sera all’ombra delle possenti mura del maniero di Santa Severa per la Vivi il Castello delle meraviglie, rassegna estiva promossa dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Una serata all’insegna delle risate con Alberto Farina che presenterà alle ore 21.00 un monologo esilarante, ironico, con una comicità surreale e tagliente che con la tipica spigliatezza e il marcato accento romano farà trascorrere al pubblico un momento di spensieratezza e leggerezza.

Romano d’origine, Alberto Farina è un personaggio amato dal grande pubblico televisivo, cabarettista, attore, autore, per molti anni uno dei volti simbolo di Colorado. In questo ultimo scorcio d’estate un evento per le famiglie, per trascorrere un momento di comicità e piacevoli risate.

Infoline al numero 3475189092 oppure in biglietteria interna al castello, apertura dalle ore 15.00. Ingresso all’area spettacolo dalle ore 20.00