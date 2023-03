Il primo cittadino ha voluto evidenziare la vicenda dopo che negli ultimi giorni si erano manifestate alcune perplessità in merito

Santa Marinella, Tidei: “La limonaia non impedirà l’apertura del parcheggio a uso dei bagnanti de La Toscana” –

“La nascita della nuova limonaia non impedirà l’apertura durante il periodo estivo del parcheggio ad uso dei frequentatori delle spiagge in località La Toscana. Cittadini e turisti possono stare tranquilli” Lo specifica il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei dopo che negli ultimi giorni, sono state diffuse delle notizie assolutamente prive di fondamento, che hanno alimentato preoccupazioni e inutili polemiche.

“L’ ‘area di sosta sarà regolarmente allestita, poiché sorgerà solo accanto ai terreni dove a giorni saranno piantumati gli alberi limone. Mi trovo costretto a fare questa precisazione anche per rassicurare i frequentatori e i concessionari delle spiagge libere attrezzate di questa zona. Devo però anche precisare che, purtroppo, l’Anas non ha autorizzato l’ingresso al parcheggio nello stesso punto in cui era presente negli anni passati”.

“Ma anche questa prescrizione non costituirà un problema, perché l’area di sosta sarà comunque accessibile attraverso un varco posto solo poco più a nord della via Aurelia. Spero con questo di aver fugato ogni dubbio e rassicurato gli abitanti i villeggianti che frequentano gli arenili della zona. La nuova limonaia, come ho avuto già modo di dire, rappresenterà solo un valore aggiunto per questo splendido tratto di litorale e, pertanto non c’è alcuna ragione per temere possibili disagi durante il periodo estivo”.

