Salvo D’Acquisto: oggi per la commemorazione arriva il presidente Mattarella

Un gesto forte, carico di significato, che oltrepassa il tempo e permane ai giorni nostri: il sacrificio di Salvo D’Acquisto, il carabiniere di soli 22 anni che, dopo la firma dell’Armistizio quando in Italia regnava la più totale confusione, si consegnò ai nazisti per salvare 22 ostaggi, non verrà mai dimenticato. “Salvo ha sacrificato la sua vita per gli altri – spiega il dott. Marco Tortorici – e la nostra farmacia porta il suo nome proprio per non dimenticare. Il 23 settembre saranno passati 80 lunghi anni da quel gesto eroico ed è nostro compito dimostrare la nostra eterna riconoscenza.

“Alle celebrazioni saranno presenti il presidente Mattarella e le più alte cariche dello Stato: “Sarà una cerimonia solenne – sottolinea il dott. Tortorici -. Una commemorazione che ci permetterà di portare alto il suo ricordo e tenerlo nei nostri cuori. In quella giornata, posizioneremo uno striscione lungo la via Aurelia al km 29, angolo con via Stazione di Palidoro, con su scritto ‘23 settembre 1943. Salvo D’Acquisto da 80 anni sei il nostro eroe’, con a fianco una sua foto scattata dalla mamma dal balcone della loro abitazione di Napoli, il giorno prima che Salvo si arruolasse nell’Arma.

Invitiamo i ragazzi e i cittadini a farsi un selfie davanti allo striscione ed a farlo girare sui social per raccontare Salvo come una persona da noi conosciuta. Questo perché la sua memoria è talmente viva che in realtà la sensazione è proprio questa: il suo gesto talmente forte è arrivato a noi senza perdere significato, nonostante siano passati 80 anni. Quindi, dico a tutti, facciamoci un selfie con lo striscione che ricorda Salvo”.