Roma, furto di monili del valore di 800.000 euro in una gioielleria

Tre gli uomini gravemente indiziati del furto aggravato in concorso, presso una gioielleria di via Bocca di Leone, di monili del valore di 800.000 euro

A Roma, come comunicato da Agenparl, 3 uomini sono stati gravemente indiziati del furto aggravato in concorso, presso una gioielleria di via Bocca di Leone, di monili del valore di 800.000 euro, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023.

Dopo un furto “da film” perpetrato con l’apertura di un buco nel muro adiacente al negozio menzionato e la successiva violazione della cassaforte contenente gioielli per un valore complessivo di circa 800.000 euro, l’indagine dei Carabinieri, protrattasi per circa 3 mesi, ha fatto uso di servizi dinamici e tecniche di geolocalizzazione e intercettazione telefonica. Questa investigazione ha portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza riguardanti tre individui coinvolti nel furto nella gioielleria, due dei quali sono stati arrestati come autori materiali, responsabili di praticare un buco nella parete confinante e aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Il terzo individuo, coinvolto come palo, è stato invece posto ai domiciliari. Inoltre, è stata condotta un’analisi approfondita delle telecamere presenti nell’area per ricostruire il percorso di avvicinamento dei colpevoli.