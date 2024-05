Cerveteri, annullata la mostra “Povericristi” per l’improvvisa scomparsa dell’artista

“Povericristi”: annullata la mostra di Roberto Vannelli a Cerveteri per l’improvvisa scomparsa dell’artista

L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che la mostra dal titolo “Povericristi”, in allestimento in queste ore in Sala Ruspoli, a causa dell’improvviso decesso dell’artista Roberto Vannelli avvenuto questo pomeriggio, giovedì 2 maggio, è stata annullata.

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, attonite, si stringono al dolore dei familiari e inviano un affettuoso pensiero a Fabio Uzzo dell’Associazione InQuadro, che proprio in quel momento era impegnato nel posizionamento delle opere.

In segno di lutto, il Vicesindaco Battafarano rende inoltre noto che il primo appuntamento del Festival Letterario Etrusco in programma per questa sera, giovedì 2 maggio, alle ore 21:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, è rinviato a domenica 5, sempre alle ore 21:00 sempre in Aula Consiliare.