Ladispoli, villa romana di Marina di San Nicola: installata la nuova cartellonistica dedicata al sito –

“Da parte dell’Amministrazione della Città di Ladispoli prosegue l’opera di valorizzazione dei siti archeologici presenti sul territorio”. Con queste parole l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa, ha annunciato che nella giornata di ieri sono stati eseguiti i lavori di montaggio della cartellonistica dedicata a meglio identificare i resti della grande villa di epoca romana ubicata a Marina di San Nicola, con ingresso da Via Mercurio.

Luogo, che secondo alcuni studiosi e scopritori del reperto, sarebbe appartenuta in antichità al militare e politico romano Gneo Pompeo Magno.

“Completata l’installazione della cartellonistica – ha aggiunto l’Assessore – per la villa imperiale rurale della Grottaccia, l’area archeologica di Piazza della Rugiada, il mosaico di Lungomare Marina di Palo e il sepolcro posto ad angolo tra lo stesso lungomare e Via dei Delfini, e proseguito poi con il progetto “Archeobus”, ora, all’intero lavoro compiuto si è aggiunta questa nuova integrazione. La cartellonistica, come le altre, presenta le stesse caratteristiche, immagini di confronto ieri (ricostruzione 3D) e oggi, descrizione del luogo e Codici QR Code che rimandano alle relative ricostruzioni in tre dimensioni effettuate da Marco Mellace, visibili sul suo Canale YouTube “Flipped Prof”, che l’Amministrazione Comunale del Sindaco Alessandro Grando, partendo dalla sottoscritta, ringraziano per la disponibilità concessa, anche in questa circostanza, permettendo così all’iniziativa – ha concluso Frappa – di poter aggiungere un’ulteriore servizio, a cittadini e appassionati di storia, per meglio conoscere il passato di Ladispoli, attraverso una delle sue aree più significative”.