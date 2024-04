Regione Lazio al Vinitaly, Bertucci: “Esponiamo le nostre eccellenze: prestigio e responsabilità”

“Il solo padiglione, tra i più belli mai visti qui al Vinitaly, certifica il cambio di passo della nostra Regione rispetto alle scorse edizioni. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, quella dell’eccellenza, del supporto alle cantine, accompagnandole come amministrazione regionale affinché vengano create le condizioni per renderle più presenti e più competitive non soltanto sul mercato nazionale ma anche su quello internazionale. E’ un nostro compito, che intendiamo portare avanti con forza e convinzione, come sta dimostrando il lavoro del presidente Rocca e dell’intero governo regionale, in particolare l’operato dell’assessore Righini e del commissario Arsial Massimiliano Raffa. Allo stesso modo siamo vicini all’intera filiera agroalimentare, agricoltori e allevatori, vanto e risorsa per la Regione e comparto economico da sostenere in quanto portatore di ricchezza e di sostentamento per tanti lavoratori e lavoratrici. Quello del Lazio è un marchio di eccellenza: oggi al Vinitaly ne abbiamo avuto la conferma, per noi è prestigio ma anche e soprattutto responsabilità”, così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio, presente nella delegazione della Regione Lazio all’apertura del Vinitaly di Verona.