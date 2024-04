Equitazione, terzo posto nella gara di tempo per Mariagiulia De Caro

Seconda tappa del Progetto Sport Fise Lazio, il centro equestre Barone di Cerveteri presente con i suoi allievi

Si è conclusa la Seconda tappa del Progetto Sport Fise Lazio, Mariagiulia ha portato a casa un terzo posto nella gara a tempo, mentre ieri nella Prima manche di stile a fasi consecutive ha ottenuto un 14º posto in classica per via di 4 punti di penalità, 2 per assetto e 2 per controllo, in un campo secondario del centro equestre Kappa veramente piccolo e malmesso. Nonostante questo ha effettuato il miglior tempo nella seconda fase, conquistando 7 punti importanti per la classica generale. Un ringraziamento ovviamente va al Centro Equestre Barone la sua scuola di equitazione e all’istruttore Gianni Pavia e all’istruttrice in seconda Noemi Alimenti.

La terza tappa che sarà allo 007 Olgiata Cassia Antica il weekend del 04-05 maggio 2024