Manziana, Valentina Vettori ‘Cavaliere della Repubblica’ – riceviamo e pubblichiamo:

Su segnalazione della Consigliera Nuccia Mazzuca, il Sindaco Bruni con piacere comunica alla Cittadinanza che la Concittadina Valentina Vettori, lo scorso 4 giugno è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere della Repubblica” durante una cerimonia tenutasi a Palazzo Valentini, alla presenza del Prefetto di Roma. L’onorificenza è stata concessa per essersi contraddistinta in qualità di infermiera e di coordinatrice del centro tamponi del Sant’Andrea durante la gestione dell’emergenza sanitaria contro il Covid.

Queste le sue parole:

“Il Covid ha stravolto le nostre vite, come un uragano ci ha travolti all’improvviso, prendendoci alla sprovvista. Ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, cercando di renderci ibridi, lontani, senza “contatto” e rapidi nell’incontrarsi perché timorosi di contagiare i più fragili e/o di essere contagiati. Ricordo bene quella sensazione di paura quando giungevo in ospedale: fuori non vi era più un parcheggio ma una vera e propria tendopoli e, quei lunghi minuti di presa di coraggio per me prima di scendere dalla macchina, perché la “paura” era un sentimento costante.. Paura di non sapere, Paura di non riuscire a farcela, Paura del cambio non trovato e dell’ennesimo turno doppio, dentro quelle tutone che ti facevano sudare e ti rendevano il respiro lento e controllato, Paura di portare il virus a casa dai tuoi cari!!

Sui corridoi l’incontro degli sguardi con i miei colleghi, veloci ma ricchi di significato che sapevamo leggere solo tra di noi. I pazienti terrorizzati, spaventati con gli occhi pieni di paura..!!Tutti in prima linea: medici, infermieri, personale di supporto, guardie giurate, amministrativi, operai edili, operai delle pulizie, tutti uniti per un solo obiettivo quello di sconfiggere un criminale silente e invisibile agli occhi, che stava lentamente logorando i nostri animi, giorno per giorno.

È stato un tempo lungo, che ha assorbito tutte le nostre energie e che ha portato con sé un pezzettino di noi ad ogni nuova sconfitta. Rendendoci altrettanto più forti e anche consapevoli della ricchezza che ognuno di noi possedeva ma che avevamo sempre dato per scontato quale quella dell’importanza di un abbraccio, di una carezza, della presenza di una famiglia unita.

Finalmente dopo lunghi mesi iniziamo a vedere uno spiraglio di salvezza, di luce per un “nuovo” futuro, grazie al costante lavoro svolto e al sacrificio di turni massacranti di tutti i medici, infermieri e tutti i professionisti afferenti al contesto ospedaliero, tutti anelli di una grande catena di umanità. Condivido con loro, con i miei familiari, con tutte le persone che sono state colpite personalmente dal COVID 19, con Manziana e, con tutte le persone che ancora oggi combattono, la mia Nomina al più alto ordine al merito della Repubblica Italiana. W l’Italia!”

Il Sindaco Bruno Bruni e l’intera Amministrazione comunale si congratulano con la Concittadina Valentina Vettori per la prestigiosa onorificenza ottenuta ma soprattutto La ringraziano per il lavoro svolto e con Lei ringraziano tutto il personale che ad ogni livello e grado è stato sul campo e lo è ancora oggi per superare questo momento storico, difficile per l’intera umanità.Ma