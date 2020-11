Share Pin 0 Condivisioni

A promuovere l’evento l’associazione “Donne in Movimento” in collaborazione con l’Upter Ladispoli

Ladispoli, un incontro in streaming per la Giornata internazionale contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, l’associazione “Donne in Movimento” in collaborazione con l’Upter Ladispoli ha promosso un incontro in diretta streaming per celebrare la giornata.

L’appuntamento è per il 28 novembre alle 17 sulle pagine facebook “Donne Resistenti Coordinamento Etruria Meridionale” e “Upter Università Popolare di Ladispoli”.

Conduce l’evento Laura Masielli.

Intervengono: Margherita De Pascalis, associazione Donne in Movimento, Amelia Argirò Sportello antiviolenza, Carlotta Benedetta Bragaglia che presenta il libro “Qui nella penombra”, Laura Laurini legge un brano della Piece “Il volo” scritto da Laura Masielli, Sara Federinandi associazione Donne in Movimento, Manuel D’Aleo de “I servitori dell’arte” e la cantante Sara