Appuntamento fino alle 13 in via Ancona, via Glasgow e via Odescalchi

Ladispoli, oggi inizia la raccolta alimentare

Oggi dalle 9:00 alle 13:00 davanti al Carrefour di via Ancona, via Glasgow e via Odescalchi primo appuntamento per raccogliere generi alimentari per le famiglie in difficoltà.

Tutti i prodotti donati saranno raccolti in pacchi alimentari consegnati alle famiglie che hanno più bisogno in questo momento particolarmente difficile.

I cittadini che vorranno donare troveranno all’esterno dei supermercati i volontari che collaborano con il comune.

Chi volesse effettuare una donazione, anche al di fuori delle giornate di raccolta, può contattare il Centro Operativo Comunale al numero 347 63 56 856 per concordare le modalità di consegna.