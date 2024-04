Già protagonista in Italia in un mese di veder apparire i suoi lavori tra Rai1, Rai2, Canale5 e Italia1, si tratta di un’ulteriore prestigioso riconoscimento, questa volta di tipo internazionale, dopo quelli ottenuti anche in questa circostanza in Europa, America e Asia

Ladispoli, i lavori 3D di Marco Mellace ripresi dai giornalisti greci di Newsbomb

di Marco Di Marzio

Nato e cresciuto a Ladispoli, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, divenuto una celebrità internazionale con il soprannome di “Flipped Prof”, l’attività multimediale didattica di Marco Mellace è stata ripresa in questi giorni dalla testata giornalista greca Newsbomb.

Corpo dell’articolo, redatto dalla penna del giornalista ellenico Sotiris Skouloudis, dedicato alla ricostruzione 3D dell’Olympeion di Akragas, il Tempio di Zeus Olimpio (Agrigento), visibile sul canale YouTube “Flipped Prof”, arrivato a contare 46.200 iscritti e oltre 2.500 video prodotti, che hanno visto superare complessivamente i 12 milioni e 700 mila visualizzazioni.

Per il professore, non nuovo a questo genere di imprese media, già in passato protagonista in Italia in un mese di veder apparire i suoi lavori tra Rai1, Rai2, Canale5 e Italia1, si tratta di un’ulteriore prestigioso riconoscimento, questa volta di tipo internazionale, dopo quelli ottenuti anche in questa circostanza in Europa, America e Asia.

Infatti, Corea del Sud, Francia, Giappone, Germania, Grecia, Israele, Stati Uniti e Turchia, negli ultimi anni hanno almeno per una volta dato spazio e visibilità alle attività 3D del docente sulle pagine dei propri giornali, se non addirittura opportunità accademiche come quella dell’Università di Harvard.

È molto bello vedere il mio lavoro sul Tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento ripreso dall’importante testata greca Newsbomb – dichiara Marco Mellace – . La cosa mi emoziona molto, soprattutto per l’ottimo lavoro compiuto dal giornalista Sotiris Skouloudis, che ringrazio infinitamente. Vedere le mie ricostruzioni 3D riprese da media nazionali ed internazionali mi riempie di gioia e di orgoglio, segno di un impegno dalle profonde doti e qualità conoscitive, oltre che accademiche.