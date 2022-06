Gianfranco Marcucci e Ladispoli Attiva: Un Nuovo Inizio per Ladispoli

“Rifondare Ladispoli su Cultura, Sostenibilità e Lotta alle diseguaglianze sociali”

Gianfranco Marcucci è, per antonomasia, un “Cittadino Attivo” di Ladispoli. Insegnante di professione, tanti anni impegnato nel sociale, fondatore di realtà sociali e culturali che hanno contribuito ad attivare una nuova generazione di persone consapevoli e solidali. Domenica 12 Giugno sarà possibile scrivere il suo cognome, Marcucci, accanto al simbolo di Ladispoli Attiva, a sostegno di Alessio Pascucci Sindaco, per eleggerlo nel ruolo consigliere comunale.

“Alessio Pascucci è l’unico in grado di mandare in pensione chi, da sempre, influenza le scelte più importanti di questa città. Una classe politica ormai obsoleta e incapace di rispondere ai veri bisogni di questo territorio” – esordisce il candidato consigliere.

Marcucci, sappiamo per certo che alcuni sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sua candidatura. Come mai questa decisione?

È un dovere morale. Una decisione che medito da tempo, ma che è maturata solo perché al mio fianco ho un gruppo di oltre 50 persone, tutte tra i 20 e i 40 anni, persone splendide ed eccellenti professionisti, le donne e gli uomini di Ladispoli Attiva. E perché il nostro candidato Sindaco è Alessio Pascucci, che a parer mio è un ottimo amministratore che ha dimostrato di saper amministrare una città di 40mila abitanti, tanto da essere premiato già due volte dai cittadini di Cerveteri.

Su cosa si fonda il suo impegno? Quali sono i suoi obiettivi?

Il mio impegno si fonda sul futuro. Il futuro che dobbiamo desiderare per noi stessi, per i nostri figli, per tutte le persone. Il futuro è una scelta e Domenica 12 Giugno noi possiamo scegliere. I nostri concittadini sono abituati a subire scelte fondate esclusivamente su interessi personalistici: come il centro commerciale al km 38 di via Aurelia. Il nostro programma invece è molto diverso: lotta alla disuguaglianza sociale, cultura, integrazione, sostenibilità.

Il sociale è quindi uno dei temi principali con cui Ladispoli Attiva ha contribuito al programma del candidato Sindaco Pascucci?

Noi ci impegneremo nel rivoluzionare le politiche sociali. Che, in poche parole, significa riuscire a spendere tutti i soldi, impiegare tutte le risorse messe a disposizione dallo Piano di Zona. Vogliamo la creazione di un Consorzio Sociale di Comuni che permetterebbe la ristrutturazione e la riorganizzazione di tutto il comparto sociale. Forse non tutti sanno che il vero problema, oggi, è la mancanza di personale e di un Ufficio di piano degno di questo nome. Nuove assunzioni significano nuovi servizi, più assistenza, più aiuto alle famiglie. Io vengo dal mondo contrasto alla povertà, con l’Associazione Animo, che ho fondato, abbiamo portato soccorso ad una rete di 400 famiglie.

Va bene l’assistenza, ma dobbiamo parlare anche di lavoro.

Senza dubbio. Per questo lavoreremo per la creazione della Cittadella del Lavoro, un luogo fisico in cui le persone che hanno bisogno di assistenza ed orientamento possono recarsi e ottenere formazione, aiuto, integrazione. Lo strumento con cui realizzeremo ciò è la partnership tra Pubblico, Privato e Terzo Settore, che ci permetterà di ottenere fondi indispensabili da investire sul territorio.

Quali gli altri punti in programma?

La cultura. Ladispoli è la città di Roberto Rossellini, uno dei più grandi registri di tutti i tempi. C’è un aneddoto che non racconto spesso, ma mio padre, tra le due guerre, era solito trasportare in carrozza personaggi della levatura di Rossellini, che frequentavano la nostra città. Ecco, dobbiamo portare questi racconti nel mondo. Possiamo realizzare un Museo del Neorealismo, con percorsi culturali che attraggano turisti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Nella vita mi sono dedicato con passione alla cultura: ho contribuito a creare l’Etruria Eco Festival, il network giovanile Voice Over, due esperienze bellissime. Sono convinto che Ladispoli debba puntare su grandi eventi di richiamo turistico. Il Comune di Ladispoli dovrebbe produrre un festival di carattere nazionale per la promozione di tutte le arti. Sarebbe anche ora di recuperare tutte quelle iniziative di successo che sotto l’Amministrazione Grando sono state letteralmente cancellate, come “Fermenti”, come “Quì Posso” e molte altre. Voglio lanciare un “Urban Fest” che ridisegni il panorama della nostra città: immaginate le facciate degli edifici del centro, completamente rivalorizzate dalla collaborazione dei condomìni con i grandi artisti. Le idee ci sono tutte, manca solo esprimere il voto a per il progetto giusto!

L’altro grande tema che toccava è la Sostenibilità. Un’ultima battuta su questo argomento?

Noi sogniamo una città ricca di parchi pubblici. Sul nostro programma ce ne sono due, uno nei giardini di Via Firenze e uno a fianco del Bosco di Palo, accessibili a tutti e fatti per accogliere le attività dei giovani e degli sportivi. Immaginiamo una città ricca di piste ciclabili, viali pedonali, parcheggi interrati. Noi dobbiamo ridisegnare la città, renderla a misura di cittadino. Abbiamo lavorato ad un nuovo Piano di Mobilità che incentivi l’uso di veicoli elettrici, meno inquinanti e meno rumorosi. Per noi è fondamentale confrontarci insieme alle attività commerciali e insieme ai cittadini sulle opportunità di pedonalizzare alcune aree della nostra città. Il mio progetto più ambizioso? Riportare Piazza dei Caduti a come era un tempo: via i parcheggi, al loro posto verde e spazi di aggregazione. Questa è la Ladispoli che abbiamo sognato con Ladispoli Attiva e con Alessio Pascucci Sindaco.

