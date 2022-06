Record di presenze per la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi

Spettacolo a Fiumicino per i “3000 di sera e gare giovanili” –

Fiumicino fa festa con i “3000 di sera e gare giovanili”. Record di presenze per la manifestazione sportiva organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi nella giornata del 2 giugno. Circa 500 gli atleti che hanno invaso la pista del Vincenzo Cetorelli nella giornata della Festa della Repubblica.

Novanta quelli provenienti da tutto il centro Italia che si sono presentati sulla linea di partenza della gara regina dell’iniziativa: i 3000 metri in pista. Cinque le serie svolte. Quattro maschili e una femminile.

In campo maschile trionfo per Matteo Cuozzo della S.S Lazio Atletica Leggera che ha conquistato il primo gradino del podio in 09:01.73. Secondo posto per Federico Roncaccia dell’Atl. Roma Acquacetosa in 09:01.73. Terzo Danilo Martin del Gsbr in 09:11.59.

In campo femminile bella prestazione da parte di Lucia Mitideri dell’Asd Piano Ma Arriviamo che ha chiuso in 10:08.25. A seguire Antonella Faiola della Asd Romatletica in 11:05.32. Terzo posto per Erika Fabiani dell’Asd Acsi Italia Atletica in 11:15.49.

Una grande festa di sport che si è aperta già dalla mattinata con la presenza di oltre 400 atleti e atlete per le gare giovanili in pista. Hanno gareggiato oltre 30 società provenienti da tutto il Lazio e dall’Umbria nelle diverse categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Presenti anche le sfide di Salto in Alto e Salto in Lungo. A seguire grandi applausi per l’esibizione della staffetta 4×100 Ragazze dell’Asd Atletica Villa Guglielmi che hanno scaldato gli ospiti presenti sugli spalti.

Una vera festa di sport, di partecipazione, entusiasmo e organizzazione. A portare il saluto ai ragazzi presenti, le istituzioni nelle figure del vicesindaco del comune di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’Assessore allo Sport Paolo Calicchio, del consigliere comunale Angelo Petrillo e della consigliera regionale Marta Bonafoni.

Premiata durante la giornata Cecilia Flori che con i colori dell’Asd Atletica Villa Guglielmi ha regalato alla società la superlativa prestazione del secondo gradino del podio nella classifica femminile all’ultramaratona di 100 km del Passatore.

“Una vera giornata di festa per l’altletica– ha commentato il presidente dell’Asd Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati– record di presenze per i 3000 e boom di giovani atleti sono il risultato di un grande lavoro che dura ormai da anni per far entrare questo bellissimo sport nel cuore di tutti. Un vero e proprio successo post pandemico. Unica nota dolente è aver dovuto rimandare a ottobre la presentazione del calcio camminato per via di una defezione dovuta al Covid. La manifestazione è stata comunque importante e lancia Fiumicino nel panorama dei grandi eventi sportivi del 2022 e oltre».

ASD ATLETICA VILLA GUGLIELMI