Nuova opera realizzata per le onoranze funebri Sampaolesi

“Coloriamo la nostra città”, nuova opera a Cerveteri

“Ho concluso un’altra opera per Cerveteri. Forse è quella che mi appartiene di più. Quando ho deciso di realizzare quest’opera, in molti mi hanno chiesto perplessi “e cosa farai?” Pensavano che sarebbe stato difficile trovare un’opera adatta al luogo e allo spazio che la avrebbe ospitata. E invece no! È una delle opere che mi appartiene di più, la più vicina alla mia ricerca artistica pittorica, video e installativa”.

Così l’artista Tiziana Rinaldi Giocometti annuncia l’ultima opera realizzata a Cerveteri per “Coloriamo la nostra città”.

“Ringrazio – aggiunge – le onoranze funebri Sampaolesi per avermi lasciato libertà di espressione, per avermi permesso di realizzare un’opera legata alla mia ricerca artistica e per aver contribuito a portare colore nella nostra città. È soprattutto grazie ai commercianti locali se stiamo rivoluzionando a piccoli passi il nostro paese. Chissà che un giorno non riusciremo ad arrivare anche sui muri!”.