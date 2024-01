Cantieri aperti nella parte alta di Cerveteri, approvato anche l’esecutivo per la manutenzione straordinaria

Lavori in corso nella parte più alta di Cerveteri. Hanno infatti preso il via i cantieri di rifacimento del manto stradale di Via Arno, via Po e via Tevere, nell’intersezione che separa via Piave e via dei Vignali.

“Lavori effettuati dopo una revisione contabile delle risorse disponibili nella manutenzione stradale – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – cantieri che andranno a porre una condizione di maggiore stabilità a tratti di strada ammalorati che necessitavano di interventi sia per la sicurezza dei veicoli che delle tantissime persone residenti che le percorrono a piedi. Nei prossimi giorni, un intervento di rifacimento del manto stradale verrà effettuato anche in via San Rocco, dove verrà messo a punto un ripristino a seguito dei lavori di scavo di Enel Distribuzione”.

“Con l’ufficio Opere Pubbliche e Manutenzioni – ha aggiunto l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – stiamo lavorando anche alla pubblicazione della gara d’appalto per le manutenzioni straordinarie delle strade. Nel mese di dicembre abbiamo infatti approvato un esecutivo proprio per dare il via alle nuove manutenzioni, che interesseranno via degli Eucalipti, via Volterra, il tratto di competenza comunale di via Furbara Sasso, via Carlo Cavalieri e via Sagripanti”.

“Con l’occasione – conclude Luchetti – ci tengo a fare un ringraziamento al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche ed in particolar modo al Geometra Federico Feriozzi, che quotidianamente mi affianca con competenza, disponibilità e alta professionalità”.