La Commissione Pubblico Spettacolo esprime parere favorevole. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Lavori terminati, buon rientro in tribuna a tutti!”

Il Campo Enrico Galli di Cerveteri riapre ai tifosi –

“Il Campo Enrico Galli riapre ufficialmente al pubblico. A partire dalla prossima gara interna, il Calcio di Cerveteri potrà tornare a fare affidamento sul sostegno dei propri tifosi. Pochi minuti fa si è conclusa la Commissione Pubblico Spettacolo che dopo aver valutato l’intera documentazione presentata si è espressa con parere favorevole alla riapertura totale dell’impianto”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Già alcuni giorni fa avevo annunciato che la riapertura dell’impianto era oramai prossima – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questi mesi la nuova Dirigenza del Città di Cerveteri ha lavorato alacremente e investendo molte risorse per far sì che il Campo e la Tribuna Cordelli potessero tornare ad essere nuovamente gremita di pubblico e cittadini. Come noto, proprio come previsto da convenzione, i lavori dell’impianto spettano al gestore affidatario e per questo, colgo anche l’occasione per ringraziare e complimentarmi con la Famiglia Lupi per avervi ottemperato pienamente, operando per il bene del mondo calcio e della cittadinanza”.

“Non mi resta altro dunque che invitare tifosi e cittadini a tornare al Campo nelle prossime partite per fare il tifo per la squadra di calcio della nostra città!”, ha concluso il Sindaco Elena Gubetti