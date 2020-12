Share Pin 5 Condivisioni

Nasce a Trevignano l’ambulatorio infermieristico

Bracciano: taglio del nastro al Padre Pio per il servizio di oncologia –

Taglio del nastro all’ospedale Padre Pio di Bracciano del servizio di oncologia e a Trevignano dell’ambulatorio infermieristico.

Bracciano: taglio del nastro al Padre Pio per il servizio di oncologia

“Veramente una conquista per il nostro piccolo ospedale – ha commentato il consigliere regionale Emiliano Minnucci parlando del servizio di oncologia a Bracciano – e per tutto il territorio”.

“Ne ho seguito lo sviluppo e ciò raddoppia la soddisfazione”.

“Il servizio – ha spiegato Minnucci – è aperto dal martedì al giovedì compresi. Da gennaio anche il lunedì (ore 8-16 lunedì e martedì; 9-14 gli altri giorni)”.

“Vengono eseguite visite di presa in carico e per accertamenti clinico-strumentali nei casi di diagnosi o sospetto oncologico, visite di controllo, terapie antitumorali (da gennaio anche quelle per via endovena)”.

“Per prendere un appuntamento, è possibile farlo tramite uno dei vari sportelli CUP aziendali o telefonando il martedì e mercoledì in ambulatorio (dalle 10 alle 13: 0699890382)”.

Bracciano: taglio del nastro al Padre Pio per il servizio di oncologia

Con la nascita del nuovo servizio si “vuole favorire l’accesso alle cure presso strutture il più vicino possibile ai malati del territorio; accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA mammella, polmone, colon);presa in carico e sostegno: rassicurazione e gestione da remoto da parte degli operatori sanitari che hanno in cura il paziente”.

“Accoglienza: Gli ambulatori di oncologia sono posti al piano terra dell’ospedale. All’ingresso, i pazienti rivolgendosi alla Vigilanza vengono accompagnati in uno spazio riservato all’oncologia”.

“Appena sarà possibile l’accesso in ospedale ai rappresentanti delle associazioni di volontariato, un volontario della ARVAS svolgerà la funzione di prima accoglienza e informazione sulle pratiche ammnistrative e altro”.

Bracciano: taglio del nastro al Padre Pio per il servizio di oncologia

“Da gennaio, per i pazienti in terapia che arrivano a Bracciano con il treno, sarà possibile su prenotazione disporre di un servizio navetta gratuito (FS-Ospedale) offerto dalla Associazione “la Misericordia””

Riflettori puntati anche sull’ambulatorio infermieristico a Trevignano “fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è stato creato all’interno della bella sede del Centro Anziani, e svolge appunto prestazioni infermieristiche ed ambulatoriali: medicazioni, iniezioni, prelievo venoso, misurazioni della glicemia o della pressione ecc….tutte attività apparentemente semplici ma rispetto alle quali spesso i cittadini vanno in difficoltà”.

“Insomma, cresce l’offerta sanitaria pubblica nel comprensorio. Un grazie al gruppo dirigente della Asl Rm4, a partire dal direttore Quintavalle. Ma anche, consentitemelo, l’ennesima rivendicazione del buon lavoro che stiamo facendo in Regione. Avanti!!!!”