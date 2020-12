Decreto Natale, cosa si può fare e cosa non si può fare?

Share Pin 2 Condivisioni

Si avvicina l’ora X in cui l’Italia tutta si tingerà prima di rosso e poi di arancione. Un’altalena di colori che accompagnerà i cittadini dal 24 dicembre al 6 gennaio. E tra spostamenti, visite ai parenti e compere le domande e i dubbi sono tanti. Ed ecco che arrivano in “soccorso” dei tanti le ormai diventate tradizionali Faq del Governo.

A riepilogare cosa si potrà fare e cosa invece non si potrà fare durante il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio è l’Anci Lazio.

I GIORNI 24, 25, 26, 27 E 31 DICEMBRE E ANCHE IL 1°, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO L’ITALIA SARA’ IN ZONA ROSSA

Per quanto riguarda gli SPOSTAMENTI questi saranno CONSENTITI per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Una volta al giorno, inoltre, ci si potrà spostare per far visita a parenti o amici, ANCHE VERSO ALTRI COMUNI DELLA STESSA REGIONE, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone e con figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti.

Durante i giorni rossi le ATTIVITA’ COMMERCIALI aperte sono quelle di generi alimentari e prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri, barbieri e lavanderie. Restano invece CHIUSI i negozi e i centri estetici.

BAR E RISTORANTI sono chiusi. Per loro sarà possibile solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Si potrà praticare ATTIVITA’ MOTORIA nei pressi della propria abitazione e ATTIVITA’ SPORTIVA all’aperto solo in forma individuale

I GIORNI 28, 29, 30 DICEMBRE E 4 GENNAIO L’ITALIA SARA’ IN ZONA ARANCIONE.

Per quanto riguarda gli SPOSTAMENTI saranno consentiti dalle 5 alle 22 solo all’interno del proprio comune. Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) ci si potrà spostare in un raggio di 30 km ma senza poter raggiungere i Comuni capoluoghi di Provincia.

Ci si potrà spostare anche per fare visita ad amici e parenti, tra le 5 e le 22 ma solo all’interno del proprio Comune.

Una volta al giorno si può far visita a parenti e amici anche verso altri Comuni della stessa Regione, tra le 5 e le 22. Massimo due persone e con figli minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti.

Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) ci si potrà spostare liberamente e fare visita a parenti e amici, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio Comune (eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

BAR E RISTORANTI restano chiusi. Consentito solo asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

APERTI invece i negozi fino alle 21.

DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO, qualora di ci trovasse in un’altra Regione, sarà possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I MIEI GENITORI ANZIANI MA IN BUONA SALUTE, VIVONO IN UNA REGIONE DIVERSA DALLA MIA. POSSO ANDARE A TROVARLI PER LE FESTE? No. Tra il 21 e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

IO E IL MIO CONIUGE/PARTNER VIVIAMO IN CITTA’ DIVERSE, POSSIAMO RICONGIUNGERCI PER TRASCORRERE INSIEME LE FESTE? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il rincogiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

CI SIAMO TRASFERITI NELLA NOSTRA SECONDA CASA, IN UN’ALTRA REGIONE, ENTRO IL 20 DICEMBRE. POSSO TORNARE A LAVORO E POI DI NUOVO NELLA SECONDA CASA? No. Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Quindi si potrà tornare a lavoro, ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

SONO UN GENITORE SEPARATO/AFFIDATARIO, TRA IL 21 DICEMBRE E IL 6 GENNAIO POSSO ANDARE IN COMUNI/REGIONI DIVERSE O ALL’ESTERO PER TRASCORRERE LE FESTE CON I FIGLI MINORENNI? Si. Questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da necessità.