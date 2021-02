Share Pin 1 Condivisioni

Totale la chiusura ad una simile ipotesi dell’esponente del PD laziale

Ascani (PD): “Impossibile sostenere la candidatura della Raggi” –

“Forse c’è differenza tra il comportamento della Appendino e quello della Raggi”, dice Federico Ascani a Fabio Bellucci, durante la puntata odierna di “Cambia il mondo”.

Ascani, che è il capogruppo del Partito Democratico in Città Metropolitana, è stato chiaro e praticamente perentorio: alle prossime elezioni il PD non appoggerà la rielezione di Virginia Raggi.

Per Ascani non c’è alcun margine per sostenere una simile candidatura.

“Il PD usa le primarie per prendere queste decisioni”, spiega Ascani, ma è evidente è che è proprio il nome della Raggi che genera una completa chiusura.

Bellucci prova a incalzare Ascani, ma la massima apertura non è rivolta al Movimento 5 Stelle romano.

“I tanti dissidenti del Movimento, contrari alla Raggi, hanno un dialogo con noi del PD”, dice Ascani.

Il paragone tra la Raggi e la Appendino pare non reggere per il consigliere Democratico: “Forse il comportamento della Appendino nei confronti del PD è diverso”.

Claudio Lippi