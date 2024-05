D’Intino: “I fondi destinati agli investimenti ammontano a 20,7 milioni di euro e crescono grazie ad un lavoro di recupero delle somme inutilizzate, degli avanzi di mutui o dei minori costi per progetti”

Fiumicino, rendiconto di gestione positivo per il 2023 –

Risultati positivi emergono dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Fiumicino del rendiconto della gestione relativo al 2023.

“Tra i primi dati rilevanti si evidenzia un saldo di cassa pari a 18.477.978,11, il quale risulta inferiore rispetto a quello registrato nel 2022 ed utilizzato per la definizione del bilancio preventivo 2023, approvato dall’Amministrazione Montino.

In conseguenza di ciò, è stato necessario impiegare parte del saldo positivo per coprire voci di bilancio precedentemente non garantite”, afferma l’Assessore al Bilancio e Tributi, Vincenzo D’Intino.

“Il sensibile taglio dei crediti non esigibili, per un importo di 34.000.000,00, rileva il secondo dato da evidenziare poiché ha reso possibile un importante diminuzione dei fondi destinati all’accantonamento previsto per legge, determinando la possibilità di utilizzare, liberandoli, maggiori fondi destinati alle spese vincolate senza rinunciare al titolo per l’incasso”, aggiunge D’Intino.

“I fondi destinati agli investimenti ammontano a 20.783.382,30 e crescono grazie ad un lavoro di recupero delle somme inutilizzate, degli avanzi di mutui o dei minori costi per progetti.

Questo ci consentirà di mitigare il ricorso all’accensione di nuovi mutui”, conclude.

“Il dato negativo dei 32.996.000,00 è causato esclusivamente da un a procedimento contabile, prodotto da una legge del 2015, con la quale si è imposto ai comuni un nuovo sistema di redazione dei bilanci nell’ottica di un’armonizzazione generale, che ha determinato un saldo contabile negativo per la maggioranza degli enti locali”, ha proseguito l’Assessore, sottolineando che i dati relativi alla Gestione delle Entrate Tributarie di Fiumicino, sovrastimati secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dell’opposizione in Consiglio Comunale, sono stati determinati dalla scellerata gestione della Fiumicino Tributi degli ultimi anni.

“Siamo dovuti intervenire in modo sostanziale portando la società in house e nonostante le iniziali difficoltà operative, il nuovo corso ha prodotto risultati importanti, superando le aspettative iniziali.

L’attuale governance della società, recentemente insediatasi, ha delineato un piano d’azione ambizioso e prospettive ottimistiche per il futuro.

Tuttavia, è necessario un periodo di tempo supplementare per valutare appieno l’impatto di tali azioni.

Si prevede che i risultati di queste iniziative si manifestino nel corso del secondo quadrimestre dell’anno”, ha concluso l’Assessore.