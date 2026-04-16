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Cerveteri, Multiservizi Caerite, 12 consiglieri di opposizione chiedono un confronto pubblico in Aula Consiliare

16 Aprile 2026





Cerveteri, Multiservizi Caerite, 12 consiglieri di opposizione chiedono un confronto pubblico in Aula Consiliare

Dodici consiglieri di opposizione hanno protocollato la richiesta di un incontro pubblico con i vertici della Multiservizi Caerite S.p.A.. Indirizzata anche al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale. La richiesta, affidata a un comunicato stampa pubblicato su Facebook, punta ad aprire un confronto in Aula Consiliare sulla situazione della partecipata del Comune di Cerveteri.

Cerveteri, Multiservizi Caerite, 12 consiglieri di opposizione chiedono un confronto pubblico in Aula Consiliare

Nel documento, i firmatari spiegano che la richiesta “nasce dall’esigenza di fare chiarezza, in termini strettamente tecnici e amministrativi, sul funzionamento della Multiservizi Caerite S.p.A. quale società in house del Comune di Cerveteri”. Spiegano i Consiglieri che, proprio in quanto società in house, la Multiservizi è “soggetta quindi a obblighi rafforzati di controllo analogo, trasparenza, programmazione, rendicontazione e coerenza tra indirizzi del socio pubblico, contratti di servizio e attività gestionale”.

Secondo quanto scrivono i Consiglieri firmatari, il confronto richiesto dovrebbe servire a “verificare lo stato effettivo degli adempimenti societari. La regolarità dei flussi informativi verso il controllo analogo, l’assetto degli organi di vigilanza e controllo, nonché la tenuta economico-finanziaria e organizzativa della partecipata”. Non, dunque, almeno nelle intenzioni espresse nel comunicato, una discussione politica generica. Ma una verifica puntuale degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili che riguardano la società.

Nel testo si legge infatti che la necessità di questo chiarimento “discende da elementi già emersi nella documentazione acquisita”. E qui i consiglieri entrano nel merito delle criticità che, a loro dire, rendono necessario un passaggio pubblico e formalizzato. Il comunicato cita infatti l’incompletezza o la frammentarietà di atti rilevanti. Segnala criticità nella reportistica destinata al controllo analogo e richiama questioni aperte riguardanti l’Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale. Oltre alla “mancata o ritardata attuazione di alcune deliberazioni assembleari”.

Cerveteri, Multiservizi Caerite, 12 consiglieri di opposizione chiedono un confronto pubblico in Aula Consiliare

Nello stesso comunicato si fa riferimento anche a “segnali di fragilità gestionale e finanziaria” che, secondo i firmatari, “richiedono un riscontro pubblico, tecnico e verbalizzato”. I dodici consiglieri precisano inoltre che il confronto richiesto “non ha natura generica”. Ma risponde “all’esigenza di accertare in modo ordinato e trasparente lo stato della governance societaria e dei principali adempimenti che presidiano il corretto funzionamento della società partecipata”.