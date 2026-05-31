I rossoneri restano avanti per gran parte della partita, poi cedono negli ultimi minuti. Coach Pasquinelli: “Ora voltiamo pagina e pensiamo a gara 2”

Supernova Fiumicino, gara 1 sfuma nel finale: Veroli vince 88-82

Angel Galan

È stata una partita giocata a lungo con grande personalità da parte dei rossoneri. Poi il finale amaro. La Supernova Fiumicino esce sconfitta da gara 1 sul campo della Pallacanestro Veroli, che si impone 88-82 al termine di una sfida rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti.

I rossoneri, reduci dal ricordo negativo della gara di andata della stagione regolare, questa volta entrano in campo con un atteggiamento completamente diverso. Più aggressivi e più ordinati. Più presenti in campo. L’avvio è quello giusto per i rossoneri. La Supernova parte forte e si porta sull’1-8, costruendo il proprio vantaggio con il sacrificio difensivo e con una buona circolazione di palla in attacco. Galan si fa sentire nelle due metà campo, nonostante i centimetri concessi ai lunghi avversari. Bene anche Di Natale, dentro una prova di squadra intensa e concreta.

Il primo tempo si chiude con Fiumicino avanti di sei punti, anche grazie alle prime triple di Parlato. E proprio Parlato, in avvio di ripresa, prende in mano la squadra: 11 punti nei primi quattro minuti e la sensazione che la Supernova possa davvero portare a casa la partita. Veroli però resta dentro la gara. Rossi tiene in piedi i padroni di casa nel secondo quarto. Poi, nel momento decisivo, sale in cattedra Rullo. Al 33’ firma la tripla del primo vantaggio di Veroli, sul 71-70. Al 37’ colpisce ancora dall’angolo, con libero supplementare, per il 78-73 che indirizza definitivamente la partita.

La Supernova prova l’ultimo sforzo, ma non riesce a ricucire. Finisce 88-82 per Veroli. Nel finale resta anche l’episodio del lancio di una bottiglietta in campo nei confronti di Norcino. Dal comunicato della società rossonera arriva però anche il plauso al presidente di Veroli, intervenuto subito dopo l’accaduto.

A fine gara coach Roberto Pasquinelli ha sintetizzato così la prova dei suoi: “Abbiamo giocato alla pari e dimostrato che possiamo vincere. C’è rammarico perché abbiamo sbagliato nel momento decisivo dopo essere stati sempre sopra per 37 minuti. Ora voltiamo pagina e pensiamo a gara 2”. La serie si sposta ora a Fiumicino. Mercoledì, alle 20, si tornerà in campo al Pala Supernova.

Pallacanestro Veroli-Supernova Fiumicino 88-82

Parziali: 20-27, 44-50, 66-68

Supernova Fiumicino: Madonna 4, Norcino 15, Vivero 8, Galan 17, Parroccini 2, Bargiacchi ne, Alfieri 2, Rinaldi, Di Natale 11, Parlato 23. Coach: Pasquinelli.