Dalla pizza al teatro, dal caffè al giornalismo. Cinque appuntamenti gratuiti per avvicinare giovani e cittadini a competenze concrete

Ladispoli, al via i corsi gratuiti dell’Accademia delle Arti e dei Mestieri

L’Accademia delle Arti e dei Mestieri entra nel vivo con il calendario ufficiale dei corsi gratuiti. A comunicarlo sono il consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, e il delegato alla Formazione, Biagio Camicia. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani e ai cittadini occasioni concrete di crescita personale e professionale, attraverso attività formative e laboratoriali. È un percorso pensato per valorizzare passioni, creatività e competenze. Ma anche per mettere i partecipanti a contatto diretto con professionisti ed esperti dei diversi settori.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 giugno, alle ore 9, con il laboratorio di pizza presso la Pizzeria La Tonda. Si proseguirà poi il 15 giugno con il corso dedicato alle tecniche di sala, bar e arte del caffè, in programma presso Deseo Italia, nell’Area Artigianale. Il 16 giugno sarà la volta del laboratorio teatrale con La Valigia dell’Attore, ospitato al Centro Arte e Cultura.

Il giorno successivo, il 17 giugno, spazio al giornalismo, alla comunicazione e al personal branding, con Emanuele Rossi ed esperti di editoria e social media. L’incontro si terrà presso gli Istituti Atlante, in Viale Italia 58. Ultimo appuntamento in calendario il 22 giugno, alle ore 9, con il laboratorio di pittura curato dall’associazione Nuova Luce e dal pittore Giuliano Gentile, sempre presso gli Istituti Atlante, in Viale Italia 58.

Tutti i corsi sono gratuiti. Al termine del percorso verranno consegnati attestati di formazione a tutti i partecipanti. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il numero 379 1350277 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].