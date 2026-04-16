Tragedia questo pomeriggio al chilometro 35 della statale Aurelia, nei pressi del bivio Olmetto-Monteroni, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due auto.

Per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: la vittima è un 26enne di nazionalità romena, residente a Ladispoli.

Sul luogo dell’incidente era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, che però è poi ripartito senza nessun ferito a bordo.

Schianto sull’Aurelia a Ladispoli: morto un 26enne, tre feriti

Il bilancio del sinistro è di un morto e tre feriti. Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale di Ladispoli, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

A causa della violenza dell’impatto, la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni, con pesanti conseguenze sulla viabilità della zona.