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Ladispoli, al PalaSorbo due giornate dedicate alla ginnastica artistica

31 Maggio 2026





Lunedì 1 e martedì 2 giugno il PalaSorbo di Ladispoli ospiterà le finali SuperGym GAF e GAM, dedicate alla ginnastica artistica femminile e maschile, insieme alla Coppa Lazio Serie D e SuperGym

Ladispoli, al PalaSorbo due giornate dedicate alla ginnastica artistica

Le manifestazioni si svolgeranno sotto l’egida dello CSAIN e vedranno la SSD Gym Ladispoli nel ruolo di società ospitante. Una responsabilità importante, soprattutto sul piano organizzativo e logistico, per un appuntamento che porterà in città atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie da tutto il Lazio.

Ladispoli, al PalaSorbo due giornate dedicate alla ginnastica artistica

Nel corso delle due giornate sono attesi circa 800 atleti. La Gym Ladispoli parteciperà con una delegazione di 85 ginnasti e ginnaste. Confermando il proprio radicamento nel territorio e il ruolo assunto nel panorama regionale della ginnastica artistica. La SSD Gym Ladispoli è ormai una realtà consolidata della città. Negli anni ha contribuito a promuovere la pratica sportiva e i valori della ginnastica artistica. Coinvolgendo molti giovani in un percorso di crescita non soltanto agonistica, ma anche personale.

Dal nostro Palazzetto dello Sport continuano a prendere vita manifestazioni di grande livello, capaci di valorizzare il territorio e promuovere lo sport. Un ringraziamento va agli organizzatori e ad Angelica Tiozzo. Sempre presente e impegnata nella crescita di queste iniziative”, ha dichiarato il delegato allo Sport Fabio Ciampa.

Sulla stessa linea anche Stefano Fierli, consigliere delegato ai rapporti con enti e federazioni sportive. “Siamo fieri e orgogliosi della SSD Gym Ladispoli e del lavoro costante e meritevole che sta svolgendo a favore della città e dei giovani sportivi. Continuiamo a esprimere grande stima nei confronti della dottoressa Angelica Tiozzo e del dottor Lorenzo Agostini per la loro capacità di far crescere la società e di promuovere il nome di Ladispoli attraverso eventi di grande prestigio. Questa manifestazione, realizzata in collaborazione con lo CSAIN e con importanti realtà del mondo sportivo, contribuisce ad accrescere il ruolo della nostra città come punto di riferimento per lo sport regionale”.

Per Ladispoli saranno dunque due giornate di sport e partecipazione. Un’occasione per seguire da vicino la ginnastica artistica e, allo stesso tempo, per valorizzare una realtà sportiva del territorio che continua a crescere insieme ai suoi atleti.