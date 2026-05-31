Lunedì 1 e martedì 2 giugno il PalaSorbo di Ladispoli ospiterà le finali SuperGym GAF e GAM, dedicate alla ginnastica artistica femminile e maschile, insieme alla Coppa Lazio Serie D e SuperGym

Ladispoli, al PalaSorbo due giornate dedicate alla ginnastica artistica

Le manifestazioni si svolgeranno sotto l’egida dello CSAIN e vedranno la SSD Gym Ladispoli nel ruolo di società ospitante. Una responsabilità importante, soprattutto sul piano organizzativo e logistico, per un appuntamento che porterà in città atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie da tutto il Lazio.

Nel corso delle due giornate sono attesi circa 800 atleti. La Gym Ladispoli parteciperà con una delegazione di 85 ginnasti e ginnaste. Confermando il proprio radicamento nel territorio e il ruolo assunto nel panorama regionale della ginnastica artistica. La SSD Gym Ladispoli è ormai una realtà consolidata della città. Negli anni ha contribuito a promuovere la pratica sportiva e i valori della ginnastica artistica. Coinvolgendo molti giovani in un percorso di crescita non soltanto agonistica, ma anche personale.

“Dal nostro Palazzetto dello Sport continuano a prendere vita manifestazioni di grande livello, capaci di valorizzare il territorio e promuovere lo sport. Un ringraziamento va agli organizzatori e ad Angelica Tiozzo. Sempre presente e impegnata nella crescita di queste iniziative”, ha dichiarato il delegato allo Sport Fabio Ciampa.

Sulla stessa linea anche Stefano Fierli, consigliere delegato ai rapporti con enti e federazioni sportive. “Siamo fieri e orgogliosi della SSD Gym Ladispoli e del lavoro costante e meritevole che sta svolgendo a favore della città e dei giovani sportivi. Continuiamo a esprimere grande stima nei confronti della dottoressa Angelica Tiozzo e del dottor Lorenzo Agostini per la loro capacità di far crescere la società e di promuovere il nome di Ladispoli attraverso eventi di grande prestigio. Questa manifestazione, realizzata in collaborazione con lo CSAIN e con importanti realtà del mondo sportivo, contribuisce ad accrescere il ruolo della nostra città come punto di riferimento per lo sport regionale”.

Per Ladispoli saranno dunque due giornate di sport e partecipazione. Un’occasione per seguire da vicino la ginnastica artistica e, allo stesso tempo, per valorizzare una realtà sportiva del territorio che continua a crescere insieme ai suoi atleti.