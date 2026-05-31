Una serata di spettacolo, musica e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

Ileana Speziale ha portato al Teatro Parioli il “Sedotta e Sclerata Show”. Arte, musica e inclusione nel segno di Raffaella Carrà

Si è svolto ieri sera, sabato 30 maggio, al Teatro Parioli Costanzo di Roma, il “Sedotta e Sclerata Show 5 – Carrà Tribute”, evento promosso dall’Associazione Libera Civitas in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Una serata nata per unire arte, musica, testimonianze, comicità e impegno sociale. Con un obiettivo chiaro: contribuire ad abbattere stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità e alla sclerosi multipla.

L’edizione 2026 è stata dedicata a Raffaella Carrà, alla sua energia e alla sua capacità di parlare a generazioni diverse attraverso la musica, la libertà espressiva e lo spettacolo. Al centro del progetto, ancora una volta, Ileana Speziale. Giornalista, scrittrice e ideatrice dello show, che da anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione, nata anche dalla propria esperienza personale con la malattia.

Sul palco, insieme a Fabio Canino, anche Martina Attili, Simona Bencini, Manuela Villa, Daniele Si Nasce, Fabrizio Nardi, Sofia Caselli e il Molinari Art Center diretto da Giacomo Molinari. Le foto della serata che pubblichiamo, restituiscono l’immagine di uno spettacolo molto partecipato. Nato per intrattenere ma anche per lasciare un messaggio. Sul palco non è arrivato soltanto il tema della sclerosi multipla, ma anche il racconto di un progetto capace di trasformare l’arte in occasione di incontro, di inclusione e di riflessione.