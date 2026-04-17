Riqualificazione piazza Prima Rosa, Paolacci: “Il comune non riesce a far valere il suo ruolo istituzionale”

“L’intervento è finanziato con fondi PNRR, ma il comune ha il dovere di monitorare, pretendere il rispetto dei tempi ed informare i cittadini”

“L’intervento di riqualificazione di Piazza Prima Rosa è finanziato con fondi PNRR ed è attuato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha la responsabilità diretta su appalto, contratto e gestione delle risorse. Ma questo non può diventare l’alibi dell’amministrazione comunale di Cerveteri”.

A dichiararlo è il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci.

Riqualificazione piazza Prima Rosa, Paolacci

“Il Comune – aggiunge – ha precisi obblighi: coordinare, monitorare, pretendere il rispetto dei tempi e soprattutto informare i cittadini. E invece oggi vediamo esattamente il contrario: ritardi evidenti, nessuna comunicazione chiara, nessuna assunzione di responsabilità. Un atteggiamento passivo che scarica tutto su altri enti e lascia cittadini e attività nell’incertezza”.

“Su un’opera strategica per Campo di Mare questo è inaccettabile. Qui non si tratta di competenze formali, ma di capacità amministrativa e presenza sul territorio. Se il Comune non è in grado di far valere il proprio ruolo istituzionale, lo dica chiaramente ai cittadini; altrimenti smetta di nascondersi e inizi a pretendere risposte e risultati concreti”.

“Perché oggi il problema – chiosa Paolacci – non è solo il ritardo dei lavori, ma il silenzio e l’assenza di chi dovrebbe rappresentare e difendere questa comunità”.