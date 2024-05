Allacciamento A91/A12: chiuso per una notte verso Civitavecchia

Dalle 22.00 di lunedì 27 alle 05.00 di martedì 28 maggio

Per consentire lavori di pavimentazione, sul ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, verso Fiumicino, fino ad arrivare in zona aeroporto, percorrere la rotatoria e seguire le indicazioni per A91 verso Roma, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia e riprendere il proprio itinerario in direzione Civitavecchia/SS1 Aurelia.