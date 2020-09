Share Pin 3 Condivisioni

“Una luce sul fondo”

Una storia a lieto fine per le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri –

Così in una nota social le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri: “Alcuni giorni fa la responsabile dell’Associazione AmoreRandagio, Anita de Cesaris, ci ha contattato perché un cittadino che passeggiava nei pressi di Via degli Inferi le aveva segnalato la presenza di alcuni cuccioli di Pastore Maremmano abbandonati.

Senza perder tempo insieme alla responsabile abbiamo avviato le ricerche nell’ampia zona dietro Via degli Inferi, un vero labirinto di rovi e tumuli etruschi la cui apertura nascosta nel terreno può rappresentare una trappola mortale per dei cucciolotti spaventati.

Così dopo ore di ricerche, che si sono protratte oltre l’orario di servizio, al calar del sole gli agenti intervenuti hanno sentito il debole pianto di un cucciolo e seguendone il richiamo l’hanno trovato sul fondo di un tomba, 4 metri sottoterra.

Subito un agente si è calato all’interno con una corda e ha tratto in salvo questa meravigliosa cucciolotta che per fortuna non ha riportato traumi o ferite ma solo un profondo spavento.

Ora non sappiamo quante ore fosse rimasta in quella tomba dimenticata, ma è doloroso pensare che se il caso o la fortuna non ci avessero portato lì probabilmente avrebbe finito la sua breve vita, sola e impaurita senza più fiato in corpo neanche per piangere.

Molte volte il reato di abbandono rappresenta per le sue vittime una sorte peggiore della morte.

Le ricerche per trovare i fratellini sono continuate in questi giorni e continueranno, anche del cibo è stato piazzato in vari punti dalla responsabile dell’associazione che non ha mai smesso di aiutarci.

Purtroppo l’inesorabile scorrere del tempo potrebbe segnare il destino di queste piccole anime disperse.

Questo salvataggio non ha rappresentato una vittoria per noi ma solo l’ennesima scoperta di quanto ignobile possa essere a volte l’agire umano che condanna degli innocenti ad una fine terribile.”