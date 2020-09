Share Pin 6 Condivisioni

Sulla vicenda politica: “Esistono persone capaci di adottare comportamenti meschini pur di prevalere sul proprio avversario”

Ladispoli, rinvio a giudizio per il Sindaco, Moretti: “Amministrazione trasparente. Grando uomo di spessore”

“Credo che molti condividano il mio pensiero che Alessandro Grando, il nostro Sindaco, sia un uomo di spessore ed un amministratore trasparente”.

Così il delegato Filippo Moretti commenta il rinvio a giudizio per il primo cittadino Alessandro Grando.

“E lui lo conferma, ancora una volta – aggiunge Moretti – rendendo tempestivamente noto il rinvio a giudizio che oggi lo ha colpito per una vicenda relativa alla potabilità dell’acqua che si è verificata nello scorso luglio in piazza delle Sirene ed in via Don Milani.

Il magistrato che ha emesso il provvedimento ha agito a seguito di una denuncia presentata dal consigliere Eugenio Trani, contestando al nostro Sindaco di avere ritardato ad emettere un’ordinanza di non potabilità dell’acqua”.

“Essendo stato delegato proprio da Alessandro Grando, fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo, alla gestione del servizio idrico integrato, voglio condividere con lui la responsabilità delle scelte fatte in questo frangente perché è certo che siano state le migliori possibili, fatte secondo legge e che, cosa più importante, la tutela della salute pubblica non è mai venuta meno.

Mentre attendiamo che sulla correttezza di queste azioni si esprima la magistratura, verso la quale è giusto nutrire fiducia incondizionata, sulla vicenda politica invece si possono già fare un paio di considerazioni”.

“La prima è che esistono esseri incapaci di affermarsi per le proprie attitudini, ma capaci di adottare comportamenti meschini pur di prevalere sul proprio avversario. L’altra è che, fortunatamente, non ho mai visto un meschino affermarsi in nessun campo.

Dunque Sindaco, esserti a fianco – conclude Moretti – è un privilegio e l’impegno sarà ancora maggiore adesso che il nostro mandato sta entrando nella fase finale. Andiamo veloci, abbiamo importanti compiti da portare a termine.