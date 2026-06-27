L’ex Carabiniere racconta il colpo di fulmine per la Spider disegnata da Enrico Fumia: “La vidi distrutta dopo un incidente, ma fu proprio allora che decisi che un giorno sarebbe stata mia”

Volanti Storici Ladispoli, Luigi Vitali e l’Alfa Romeo Spider: una storia d’amore nata durante un intervento –

di Marco Di Marzio

C’è chi sceglie un’auto dopo averla vista in una concessionaria e chi, invece, se ne innamora in una circostanza del tutto imprevedibile. È il caso di Luigi Vitali, ex Carabiniere di Ladispoli, socio dell’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che custodisce con orgoglio una splendida Alfa Romeo Spider 2.0 Twin Spark, simbolo di un amore nato molti anni prima del suo acquisto.

La vettura è entrata a far parte della sua vita nel 1997, ma il colpo di fulmine risale a diversi anni prima. Un ricordo che Luigi Vitali racconta ancora oggi con il sorriso e con quella passione che accomuna tutti gli amanti delle auto storiche.

«La prima volta che l’ho vista era notte. Ero impegnato in un intervento per un grave incidente stradale. Un furgone aveva tamponato una Spider praticamente nuova, aveva appena dieci giorni di vita, distruggendola completamente. Nonostante quella scena, rimasi colpito dalla sua linea. Era qualcosa di completamente innovativo per l’epoca.»

A conquistarlo fu il tratto inconfondibile del designer Enrico Fumia, autore di una delle Spider più iconiche dell’Alfa Romeo.

«Quel disegno era avanti rispetto ai suoi tempi. Mi piacque talmente tanto che pensai perfino di acquistare quella vettura incidentata. Per fortuna fu un amico, Michele Ciampa, a farmi ragionare.»

Un desiderio che, qualche anno più tardi, si sarebbe trasformato in realtà con l’acquisto della Spider che ancora oggi conserva con estrema cura.

«L’ho comprata nel 1997. All’epoca non nasceva certo come auto storica, era una macchina moderna. La mia passione è nata proprio dalla bellezza della sua carrozzeria e dalle linee disegnate da Fumia, che ho avuto anche il piacere di conoscere personalmente.»

Luigi racconta anche un simpatico aneddoto che testimonia quanto fosse geloso della sua Alfa Romeo.

«L’ho sempre tenuta al riparo, quasi in esclusiva. Un po’ come si fa con le cose più preziose. Per molti anni è rimasta custodita nel garage di un amico costruttore che aveva spazio a disposizione. Solo quando ne ha avuto bisogno sono stato costretto a portarla a casa.»

Dietro quelle parole si percepisce tutto il legame affettivo che Luigi Vitali ha costruito negli anni con la sua Spider, un’automobile che rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un pezzo della sua storia personale, dei suoi ricordi e della sua vita professionale.

Ed è proprio questo lo spirito di Volanti Storici Ladispoli: riportare in strada non soltanto automobili che hanno scritto pagine importanti della storia dell’automobilismo italiano, ma soprattutto le emozioni, gli aneddoti e i ricordi delle persone che le hanno amate e custodite nel tempo.

Ogni vettura racconta una storia. Quella di Luigi Vitali e della sua Alfa Romeo Spider è la dimostrazione che, a volte, un amore può nascere anche in una notte di lavoro, durante un intervento di servizio, e durare per tutta la vita.