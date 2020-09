Share Pin 0 Condivisioni

A poche ore dall’apertura non è ancora nota la situazione in cui si svolgeranno le lezioni

Scuola a Cerveteri. Belardinelli: “è già chiaro che qualcosa non ha funzionato” –

La riapertura delle scuole è al centro di innumerevoli polemiche a livello nazionale, ma anche locale: la sensazione di incertezza è forte.

Il consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli punta il dito sulla situazione della Giovanni Cena di Cerveteri a pochi giorni dall’inizio delle lezioni.

“A poche ore dalla riapertura delle scuole – scrive su Facebook, i genitori degli alunni dell’istituto comprensivo Giovanni Cena non sanno ancora in quali condizioni i loro figli seguiranno le lezioni, se tutti in aula, obbligatoriamente con mascherine, o se alcuni alunni ogni giorno, a rotazione, dovranno uscire dalla propria classe per svolgere attività integrative in tende gonfiabili chiamate impropriamente “tensostrutture”, o infine se potranno usufruire del plesso del Quartaccio che però, da quanto emerso oggi, non è al momento pronto per accogliere gli alunni…”

“Questi genitori dovranno attendere il comunicato del dirigente scolastico che dovrebbe uscire domani…. Attendiamo con loro, ma è già chiaro che qualcosa non ha funzionato…” – conclude.

A poche ore dalla riapertura delle scuole, i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni Cena non sanno… Gepostet von Anna Lisa Belardinelli am Freitag, 11. September 2020