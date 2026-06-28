Lago di Vico, proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari

Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa ministra, che si trovava con il marito a bordo di una piccola imbarcazione. Secondo una prima ricostruzione, Cavallari si sarebbe tuffato in acqua intorno alle 17, senza più riemergere.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno concentrato le ricerche nell’area della scomparsa. Durante la notte è stato utilizzato anche un rover subacqueo telecomandato, impiegato per esplorare i fondali e supportare le operazioni in condizioni particolarmente difficili.

Nelle ultime ore sono arrivate anche squadre specializzate di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze, dotate di attrezzature avanzate per operare in acque caratterizzate da scarsa visibilità, con l’obiettivo di ampliare il raggio delle ricerche e aumentare le possibilità di individuare il disperso.

Le operazioni proseguono senza interruzione, con il coordinamento dei Vigili del Fuoco e delle altre forze impegnate sul posto, nella speranza di ritrovare al più presto l’84enne.