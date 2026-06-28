Si tratta di un settantenne di Santa Marinella

Un uomo di 73 anni, residente a Santa Marinella, è stato trovato morto sulla spiaggia degli Scoglietti, a Furbara. L’uomo, secondo quanto riferito, stava facendo snorkeling. Non si tratterebbe quindi di un subacqueo impegnato in un’immersione vera e propria. Il corpo è stato ritrovato da altre due persone che, anche loro, stavano facendo snorkeling. Sarebbero state loro a individuare l’uomo sul fondo e a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, i Carabinieri di Campo di Mare, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Certe le cause naturali della morte, e quindi il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Il corpo sarà trasferito presso la camera mortuaria di Santa Marinella.