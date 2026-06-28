Cerveteri, in Via di Zambra rifiuti e sterpaglie: “Una strada diventata discarica”

Via di Zambra torna al centro delle segnalazioni dei cittadini. Una strada che, secondo quanto riferito alla redazione, da tempo viene presa di mira dagli incivili e trasformata in una discarica a cielo aperto. A bordo strada vengono abbandonati rifiuti di ogni genere: buste di immondizia, calcinacci e materiale vario. Una situazione che si ripeterebbe sempre negli stessi punti e che, con l’arrivo dell’estate, diventa ancora più preoccupante.

Il problema, infatti, non riguarda soltanto il decoro. Le sterpaglie lungo i margini della carreggiata riducono la visibilità agli automobilisti e aumentano il rischio di incendi. Una criticità che si aggiunge alle condizioni della strada, segnalata anche per buche, scarsa sicurezza e velocità sostenuta di alcuni mezzi in transito. I cittadini chiedono interventi di bonifica e controlli più efficaci. Tra le richieste anche l’installazione di fototrappole, visto che l’abbandono dei rifiuti, secondo le segnalazioni, non sarebbe un episodio isolato.

Con l’estate il fenomeno rischia di aumentare, non solo in via di Zambra ma su tutto il territorio. E il sospetto, ancora una volta, è che dietro una parte degli scarichi possano esserci anche svuota cantine abusivi o conferimenti irregolari di materiali edili. Una situazione che, per chi percorre quella strada ogni giorno, è diventata ormai insostenibile.