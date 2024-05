Roma in festa per il Volley Scuola – Trofeo Acea

È festa al Palatiziano per l’ultimo atto della competizione che ha visto gareggiare 215 scuole del Lazio, brilla la stella del Da Vinci di Fiumicino

È stata una grande festa quella che si è svolta questa mattina, mercoledì 29 maggio, nella splendida cornice del Palatiziano di Roma. Nato ormai 31 anni fa, il Volley Scuola – Trofeo Acea è tornato agli splendori pre-covid e quest’anno ha coinvolto ben 215 squadre, che hanno rappresentato istituti di tutta la Regione Lazio. Sono state oltre 1000 le partite andate in scena in questa stagione, ma alla fine sono stati solo 4 i titoli assegnati. Infatti, il torneo prevede un’organizzazione che tiene conto dei tesserati FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) presenti in squadra. Questo dà vita a due categorie: Open e Junior, ognuna delle quali è ulteriormente divisa tra torneo maschile e femminile.

A farla da padrone sono state le squadre romane che hanno conquistato la bellezza di tre categorie, ma il titolo Junior ha riservato una sorpresa. Infatti, l’istituto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio e a laurearsi campione. Noi di Baraondanews.it abbiamo contattato il professor Ennio Varvaro che ha traghettato i suoi ragazzi alla vittoria.

“È stata una grande soddisfazione perché siamo riusciti a preparare bene la gara, avevo visto la semifinale dei nostri avversari e siamo riusciti a vincere. I ragazzi sono stati bravissimi e, dopo un primo set giocato a strappi, si sono imposti nel secondo” ha dichiarato il coach al termine della finale del Volley Scuola che li ha visti protagonisti. “Lo scorso anno avevamo disputato la finale Open, ma quest’anno molti tesserati si erano diplomati. Nonostante questo, siamo riusciti a formare una rosa competitiva. C’è stata una dedizione incredibile da parte dei ragazzi che si sono allenati praticamente tutte le settimane e abbiamo ricevuto anche il sostegno di alcuni ex alunni”.

I ragazzi del Da Vinci di Fiumicino

“Vorrei per prima cosa ringraziare il mio collega Di Bella – ha proseguito il professore – perché soprattutto all’inizio mi ha dato una grossa mano. Poi non posso che menzionare il dirigente scolastico Daniela Gargiulo per la grande attenzione che ha dato alla pallavolo consentendoci di portare oltre 300 alunni della nostra scuola qui a Roma. Ringrazio anche tutta la segreteria e i 24 docenti che hanno accompagnato i ragazzi”.

“Oggi c’erano anche una ventina di ex alunni a sostenerci e credo che questa sia la mia vittoria più grande. Si sono appassionati e hanno condiviso tutte le emozioni di questa giornata. Devo dire che poi i ragazzi sono rimasti sbalorditi dall’atmosfera che si respirava al palazzetto”.

“Ogni anno siamo l’unica squadra che arriva da fuori Roma. Sicuramente l’organizzazione delle nostre sedi ci permette di aver un bacino ampio, ma, per noi, è comunque un grande prestigio”.

All’iniziativa erano presenti anche diverse autorità tra cui il presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, il vice-presidente federale Luciano Cecchi (ideatore della manifestazione), il presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli e l’Assessore allo Sport, ai grandi eventi e Moda di Roma Capitale. Proprio l’assessore Alessandro Onorato ha dichiarato: “Questo evento mi sta particolarmente a cuore per i valori che rappresenta per il mondo dello sport romano. Da studente, dell’Enriques di Ostia, ho avuto il piacere di parteciparvi ed è stata un’esperienza che resta dentro per sempre. Plaudo alla Fipav per un progetto che è stato sempre vincente”.

I risultati delle finali del Volley Scuola – Trofeo Acea

Open Maschile

1 Pacinotti-Archimede

2 Labriola

3 Gassman

Open Femminile

1 Croce Aleramo

2 Democrito

3 Nomentano

Junior Maschile

1 Leonardo Da Vinci

2 Carlo Emery

3 Bottardi

Junior Femminile

1 Vivona

2 Majorana

3 Foscolo

