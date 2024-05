In occasione dei festeggiamenti della 78esima Festa della Repubblica Italiana nata il 2 giugno 1946

Un villaggio dedicato alla Costituzione al Castello di Santa Severa –

Per la Festa della Repubblica, il castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea, d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella si trasformerà in un villaggio dedicato alla nostra Costituzione attraverso gli articoli dei principi fondamentali del nostro ordinamento esposti in tutto il borgo che sarà addobbato a festa con tante bandierine tricolori.

In occasione dei festeggiamenti della 78esima Festa della Repubblica Italiana nata il 2 giugno 1946, con il referendum a suffragio universale indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, che segnò anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, si potrà passeggiare per l’antico maniero con ingresso gratuito e si potrà assistere e partecipare a performance artistiche e musicali, esposizione e degustazione di prodotti tipici ed artigianato, degustazioni ed esperienze di assaggio vini da meditazione, giochi, scambi di libri, benessere e tanto altro.

Programma

Sabato 1° Giugno

Piazzale della Guardia: Musica dal vivo dedicata alla tradizione musicale italiana, ore 11:00-13:00 e ore 15:00-18:30

Cortile delle Barrozze: Postazione book crossing per scambiare libri, ore 11:00-19:00. Distribuzione gratuita di tè caldo o freddo. Giochi da tavolo: scacchi, dama, domino, freccette, lancio degli anelli, Jenga, Scrabble, Twister, Uno, Hula Hoop (tutta la giornata)

Spianata dei Signori: Corso di modellamento realizzazione di orsetto in fommy modellabile a cura di Dolci Creazioni, ore 16:30. Per i più piccoli, spettacolo Magico Valentino e clown Pastasciutta in” Arrivano i clown”!!! Magia comica e giocolerie, gag e cabaret per bambini, ore 16.30 -18.30. Percorso dedicato al benessere e alla salute con lezioni di ci-gong con la Maestra Maurya Coruzzi, ore 17.30

Sala Innovation Lab: Corso di avvicinamento al vino con degustazione dei vini del territorio a cura di una sommelier esperta, ore 11.30 e ore 16.30

Viale del castello: Mostra di pittura di artisti del territorio

Domenica 2 Giugno

Piazza della Guardia: Musica dal vivo itinerante dedicata alla tradizione musicale italiana, ore 11:00-13:00 e ore 15:00-18:30

Cortile delle Barrozze: Postazione book crossing per scambiare libri, ore 11:00- 19:00. Distribuzione gratuita di tè caldo o freddo. Giochi da tavolo: scacchi, dama, domino, freccette, lancio degli anelli, Jenga, Scrabble, Twister, Uno, Hula Hoop, tutta la giornata

Spianata dei Signori: Tecniche respiratorie antistress a cura della operatrice olistica Irina Lavrichtcheva ore 10.30, è consigliato abbigliamento comodo e munirsi di un telo da mare o un tappetino da Yoga acqua e fazzoletti. Percorso dedicato al benessere e alla salute con lezioni di ci-gong con la Maestra Maurya Coruzzi, ore 11.00. Corso di modellamento realizzazione di orsetto in fommy modellabile a cura di Dolci Creazioni, ore 16:30

Per i più piccoli:

– La mattina dalle 11.00 alle 13.00 il clown Pastasciutta distribuirà pop corn, zucchero filato e meravigliose sculture di palloncini

– Un pomeriggio in Allegria con il clown Pastasciutta e Capitan Spaventa. Spettacolo comico, ore 16.30 -18.30

Sala Innovation Lab: Corso di avvicinamento al vino con degustazione dei vini del territorio a cura di una sommelier esperta ore 11.30 e ore 16.30

Viale del castello: Mostra di pittura di artisti del territorio

Ingresso gratuito fino a esaurimento della capienza

Ingresso ai Musei e visite guidate a pagamento