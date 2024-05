Pareggio pirotecnico per il Cerveteri Women in Coppa Lazio, contro il Real Monterotondo è 3 a 3

Dopo un primo tempo concluso in svantaggio, sale in cattedra Michela Mastropietro con una tripletta

Un pomeriggio non adatto a deboli di cuore quello andato in scena mercoledì 30 maggio al Campo Enrico Galli di Cerveteri. In campo, nella gara valevole per la Coppa Lazio, in un insolito turno infrasettimanale, c’erano il Cerveteri Women e il Real Monterotondo Women, quest’ultima anche finalista per la promozione in Serie C.

Un pareggio pirotecnico, caratterizzato da ben sei gol, con continui cambiamenti di fronte, azioni in velocità, scambi e tanta, tanta corsa su ogni pallone.

Ad aprire le danze è stato il Real Monterotondo, in rete dopo appena un minuto con Valerii e al 42esimo con Sciacquatori. All’intervallo ospiti dunque in vantaggio di due reti. Un “uno-due” che per modalità e tempistiche avrebbe “sdraiato” chiunque da un punto di vista psicologico.

Ma le verdazzurre guidate da Jacopo Lenzi e Matteo De Rosas non si sono perse d’animo, e nella ripresa la musica cambia. A salire in cattedra caricandosi la squadra sulle spalle c’è Michela Mastropietro, sempre più bomber della squadra etrusca: in venti minuti ribalta totalmente la situazione e il Cerveteri Women porta il risultato sul 3 a 2.

Dal forcing finale delle ospiti, all’80esimo giunge il pareggio con Pettazzoni. Poi dopo ben 8 minuti di recupero, il triplice fischio finale che consegna un punto a testa ma soprattutto fa esplodere l’entusiasmo e la gioia delle ragazze del Cerveteri per un pareggio che rappresenta un toccasana per il morale e per il futuro che si sta costruendo quotidianamente.

Un Cerveteri Women che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, oltre la fatica dell’impegno di domenica scorsa e ha saputo superare anche le difficoltà dovute alle numerose assenze in rosa.

“Una partita nella quale non ci siamo mai fermate, convinte dei nostri mezzi e allo stesso tempo rispettose delle nostre avversarie che sono davvero di grande valore come testimoniato dai risultati che ha ottenuto sinora – dichiarano le ragazze – siamo scese in campo con la voglia di dare il tutto per tutto, vogliose di combattere su ogni pallone, su ogni azione, di onorare la maglia e di offrire un pomeriggio di bel calcio al pubblico che accorso in tribuna. Ovviamente sapevamo che l’impegno era difficile, ma non abbiamo mai mollato, nemmeno dopo un primo tempo difficile e che ci ha viste andare in doppio svantaggio. Stiamo svolgendo allenamenti molto duri e impegnativi, soprattutto da un punto di vista atletico e sapevamo che avremmo potuto riprendere in mano la partita. Un pareggio che ci siamo meritate, che ci siamo sudate fino al 100esimo minuto e che ci dà fiducia per questo finale di stagione e per il futuro”.

Prossimo impegno per il Cerveteri Women, sarà ancora in casa contro la Romulea B sabato 8 giugno.