Lockdown o coprifuoco alle 21 in tutta Italia se i contagi non calano

CORONAVIRUS. La decisione potrebbe arrivare tra una settimana. Intanto si lavora sull’elenco delle attività “non essenziali” che potrebbero essere fermate

Se i contagi dovessero continuare a salire l’intero Paese potrebbe andare verso il lockdown o il coprifuoco alle 21. L’incontro con le Regioni, come riportato dal Corriere della Sera, è fissato per oggi. All’ordine del giorno: concordare altre chiusure.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, se entro una settimana non arriveranno effetti positivi grazie ai provvedimenti già presi, il premier Conte potrebbe decidere di imporre il coprifuoco in tutta Italia con un nuovo Dpcm oppure consentire l’uscita dalle abitazioni solo per andare a scuola o a lavoro.

Intanto si lavora sull’elenco delle attività “non essenziali” che potrebbero essere fermate completamente se i numero del contagio dovessero aumentare velocemente.