Terremoto o aereo supersonico? A Cerveteri allertato il COC

Il sindaco Pascucci: “Stiamo approfondendo. Vi rassicuriamo sul fatto che non risultano danni a persone o cose”

Che cosa è stato quel boato avvertito sul litorale a nord di Roma accompagnato dal tremore di finestre e porte? E’ questa la domanda che dalle 8.40 si stanno ponendo i cittadini del territorio ma a cui al momento non è stato possibile fornire una risposta chiara. Solo supposizioni: un aereo che avrebbe infranto la barriera del suono.

Ora, ad approfondire la vicenda che anche l’amministrazione comunale di Cerveteri, dopo le numerose segnalazioni pervenute.

“Dalle prime analisi – ha detto il sindaco Alessio Pascucci – non riteniamo si tratti di un terremoto e non ci sono infatti riscontri dagli Enti preposti. Potrebbe essere la conseguenza del passaggio di un aereo supersonico. Stiamo comunque approfondendo”.

Il primo cittadino rassicura anche che “non risultano danni a persone o a cose”.

Intanto, in via precauzionale, nella città etrusca è stato allertato il Coc. “Il gruppo comunale di Protezione civile – ha spiegato il primo cittadino – insieme agli uffici tecnici del nostro Comune è già operativo per un giro di ricognizione in tutto il territorio”.

“Per ogni necessità – ha concluso – potete chiamare il numero della Protezione civile 0692959918”.