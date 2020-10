Share Pin 1 Condivisioni

L’ira di Iurato: “Ci hanno infangato non credendo ai certificati medici. Persa moralità e senso civico”

Calcio: covid, il positivo del Cerveteri ora è solo uno –

Gli esiti dei tamponi molecolari hanno negativizzato i due calciatori del Cerveteri in un primo momento positivi.

Dunque il bollettino medico è di un ragazzo positivo, lo stesso che sabato ha sancito il rinvio della gara con il Corneto Tarquinia con una coda di polemiche prive di senso morale e piene di rancore .

Il Cerveteri, quindi, è in quarantena e solo da martedì prossimo potrà tornare ad allenarsi.

La trasferta di domenica è quindi saltata e saranno 2 le gare da recuperare.

“Ci dispiace molto di questa situazione, come ci dispiace che qualche dirigente profano abbia messo in discussione la moralità e la buona fede di un club come il nostro con certificati che sono inappellabili – dice Iurato – Purtroppo siamo contornati da persone che la mattina si svegliano e tutto di un tratto sono giornalisti, chef, direttori sportivi o istruttori di fitness solo perché sono stati per ore davanti a un computer. Non è così, la vita ci insegna che l’esperienza è alla base di tutto e che per averla bisogna pedalare e lavorare”.

Fa.No.