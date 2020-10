Share Pin 602 Condivisioni

Avvertito questa mattina da diversi residenti un tremore alle finestre e un boato

Terremoto in provincia di Roma? Boato scuote Ladispoli e Cerveteri –

Terremoto o boom sonico? E’ la domanda che già da ieri si stanno ponendo i diversi residenti del litorale a nord di Roma

Anche questa mattina, intorno alle 8.45 in diversi hanno avvertito un boato accompagnato dal tremore di porte e finestre.

E in tanti in pochi minuti hanno iniziato a scrivere sui social chiedendosi di cosa si fosse trattato.

Lo stesso fenomeno si era manifestato già ieri pomeriggio, con il boato e il tremolio avvertito fino a Viterbo.

Nella giornata di ieri si era trattato molto probabilmente di un boom sonico. Come riportato da In Meteo, infatti, dall’istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia non erano arrivati dati riguardo a una possibile scossa di terremoto.

Considerando inoltre il tipo di fenomeno percepito, ossia un forte boato con lievi tremori delle finestre, era apparso più probabile che potesse essersi trattato di un boom sonico, ossia il violento boato scatenato da un aereo militare che ha superato il muro del suono.

E proprio di boom sonico potrebbe essersi trattato questa mattina. Oltre infatti alle scosse di terremoto rilevate questa notte dall’Ingv nel Mar Tirreno, non si riscontrerebbero altre scosse di terremoto. E’ ancora giallo.