I numeri dell’epidemia nella nostra regione

Lazio: 84 contagiati e 3 guariti

Sono 84 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti. Di questi, 26 sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva.

Questi i numeri divulgati da Salute Lazio tramite i propri canali social