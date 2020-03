Condividi Pin 0 Condivisioni

De Angelis e Orsomando trovano illogico l’evento pubblico organizzato domani da Pascucci, che risponde e non ci sta

Nuove misure Coronavirus, a Cerveteri è scontro politico

L’ordinanza del governo riguardo l’emergenza sanitaria da coronavirus ha messo in agitazione il paese, tra quanti sono preoccupati per il futuro e chi invece cerca di adeguarsi a queste restrizioni.

A Cerveteri però scoppia la polemica: oggetto del contendere è l’evento pubblico organizzato dal Sindaco Alessio Pascucci al Granarone, che, secondo i consiglieri De Angelis e Orsomando, sarebbe da annullare. I due consiglieri attaccano però il primo cittadino soprattutto perché ha convocato la riunione, invitando i cittadini, nel messaggio in cui informa delle nuove disposizioni, che per l’appunto vedono limitati fortemente gli assembramenti di gente.

Pascucci però non sta a guardare e risponde per le rime, parlando di speculazione politica in un momento di crisi collettiva:

un vero e proprio scontro su un terreno accidentato, come quello della salute pubblica, che in questo periodo è a serio rischio.

Di Alessandro Ferri